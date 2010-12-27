В Выборгском районе Ленобласти 3-й класс пожароопасности

Но еще опаснее в лужских лесах: на выходных их запретили посещать.

По прогнозу, в ближайшие выходные в Выборгском, Приозерском, Волосовском, Гатчинском, Кингисеппском, Всеволожском, Бокситогорском, Тосненском районах установлен ­3-й класс пожароопасности, на остальной территории области – 2-й. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Но все равно в леса на этих территориях ходить будет можно. А вот леса, находящиеся около Луги, запрещены для посещения, так как там прогнозируется 4-й класс пожароопасности. Но в любом случае спасательные службы просят не разбрасывать непотушенные спички, окурки, не оставлять непотушенные костры, горючие материалы, стекло и прочий мусор.

С 1 июня этого года в Ленинградской области запретили посещать леса при 4 и 5 классах пожарной опасности.

Ранее мы сообщали, что Ми-8 локализовали 15 га лесных пожаров в Ленобласти.

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