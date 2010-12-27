Ми-8 локализовали 15 га лесных пожаров в Ленобласти

К очагам возгорания не было подъездных путей.

Экипажи вертолётов Ми-8 Западного военного округа локализовали два лесных пожара на площади более 15 га в районах Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Пожары были обнаружены во время плановых полетов. К очагам пожара не было подъездных путей, поэтому с ближайших аэродромов прилетели два вертолета с водосливными устройствами ВСУ-5А. Экипажи совершили 48 сбросов воды (около 100 тонн). В настоящее время осуществляется проливка горевших территорий.

Круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки координирует региональный центр управления ЗВО в Санкт-Петербурге.

Ранее мы сообщали, что первый единый центр документов Минобороны открылся в Петербурге.

Фото: пресс-служба Западного военного округа