Первый единый центр документов Минобороны открылся в Петербурге

Теперь военнослужащие могут получить жилье в формате "одного окна".

Вчера, 8 августа, в Санкт-Петербурге открылся единый центр приёма-выдачи документов ФГКУ "Западрегионжильё". Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Министерство обороны упростило процедуру получения жилья военнослужащим и членам их семей. Теперь военнослужащие Западного военного могут отдать или забрать документы в формате "одного окна". Это стало возможным благодар созданию единого центра приёма-выдачи документов.

Такое новшество направлено на создание комфортных условий для военнослужащих, так как это позволит сократить время на решение данного вопроса. В центре есть электронная очередь, удобный зал ожидания, на рабочих местах - система электронного документооборота. В центре работают специалисты по всем формам жалищного обеспечения военнослужащих.

Вчера мы рассказывали, что во время полевых сборов разведчики ЗВО прыгали с парашютом более 1,5 тысяч раз.

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