Во время полевых сборов разведчики ЗВО прыгали с парашютом более 1,5 тысяч раз

Прыжки совершаются с высоты до 1,5 метров в полной экипировке.

Сборы воздушно-десантных войск Западного военного округа проходят на полигонах Псковской и Тамбовской областей. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Более 1,5 тысяч прыжкков разведчики совершили с высот от 600 до 1,5 тысяч метров в полной экипировке. 100 человек прыгали с парашютом впервые. Помимо прыжков, разведчики отрабатывают стрельбу по наземным целям с вертолета и во время снижения на парашюте, маскировку следов приземления и многое другое.

На сборы приехали более 1000 военнослужащих Западного военного округа.

Ранее мы сообщали, что на полигоне в Ленобласти начались тактические учения.

Фото: пресс-служба Западного военного округа