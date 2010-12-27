На полигоне в Ленобласти начались тактические учения

На учениях находятся более 500 военнослужащих и 70 единиц техники.

На полигоне Ленинграсдкой области начались тактические учения с мотострелковым батальоном, усиленным танковой ротой. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

На учениях находятся более 500 военнослужащих и 70 единиц техники. На учениях опробуют комбинированную систему противотанковой обороны. Она включает в себя управляемые ракетные комплексы, ручные и станковые противотанковые средства мотострелковых подразделений, огневые средства артиллерии, управляемые минные поля и фугасы, средства радиоэлектронной разведки.

Также сегодня в Кронштадте началась вторая смена военно-патриотического лагеря.

Фото: пресс-служба Западного военного округа