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На полигоне в Ленобласти начались тактические учения
Сегодня, 10:21
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nastya960
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На полигоне в Ленобласти начались тактические учения

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На учениях находятся более 500 военнослужащих и 70 единиц техники.

На полигоне Ленинграсдкой области начались тактические учения с мотострелковым батальоном, усиленным танковой ротой. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

На учениях находятся более 500 военнослужащих и 70 единиц техники. На учениях опробуют комбинированную систему противотанковой обороны. Она включает в себя управляемые ракетные комплексы,  ручные и станковые противотанковые средства мотострелковых подразделений, огневые средства артиллерии, управляемые минные поля и фугасы, средства радиоэлектронной разведки.

Также сегодня в Кронштадте началась вторая смена военно-патриотического лагеря.

Фото: пресс-служба Западного военного округа

Теги: зво , ленобласть , тактические учения , учения
Категории: Лента новостей

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