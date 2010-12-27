В Кронштадте началась вторая смена военно-патриотического лагеря

Участники лагеря отправятся походом на учебном корабле Балтийского флота от причальной стенки Кронштадта.

На острове Гогланд завершилась первая смена военно-патриотического лагеря, которая стартовала 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

На первой смене ребята жили в полевом лагере, готовили еду в военной полевой кухне, занимались на учебно-материальной базе воинской части. Также юнармейцы занимались поисковыми работами им помогали военнослужащие инженерно-сапёрного подразделения Западного военного округа.

За неделю дети (30 человек из Краснодарского края и суворовцев Санкт-Петербургского военного училища) даже сходили в организованный поход по историческим местам острова Гогланд с посещением маяка.

Вторая смена начнется сегодня, 8 августа, походом на учебном корабле Балтийского флота от причальной стенки Кронштадта.

Ранее мы сообщали, что десантники возложили цветы к бюсту "дяди Васи".

Фото: пресс-служба Западного военного округа