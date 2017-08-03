Десантники возложили цветы к бюсту "дяди Васи"

Василий Маргелов был родоначальником Воздушно-десантных войск.

Сегодня утром десантники возложили цветы к бюсту родоначальника Воздушно-десантных войск, Герою Советского Союза Василия Маргелова. Торжественная церемония состоялась в сквере имени В. Ф. Маргелова в Приморском районе города. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Петербурга.

В митинге приняли участие и. о. губернатора, вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, и. о. командующего войсками ЗВО генерал-лейтенант Виктор Астапов.

Сами десантники зачастую расшифровывают аббревиатуру ВДВ как "Войска дяди Васи". Благодаря Маргелову у вдвшников появились голубые береты и тельняшки. Он научил своих подопечных десантироваться внутрь боевой техники.

Ранее мы писали, что десантники оккупировали фонтан в парке 300-летия.

Фото: ВКонтакте / Типичный Десантник