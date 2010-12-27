В преддверии дня ВДВ некоторые фонтаны в городе отключили.

В четверг, 2 августа, российские десантники отмечают свой профессиональный праздник. День ВДВ в Петербурге в самом разгаре, а это значит, что в фонтанах уже полно вдвшников. В этом году виновники торжества оккупировали фонтан в парке 300-летия, поскольку большинство других правительство Северной столицы отключило. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Сегодняшний праздник начался со сбора десантников на Дворцовой плоащди. После виновники торжества переместились на Марсово поле, а затем в парк 300-летия. Здесь на различных площадках проходит военно-спортивная и концертная программа. Свое мастерство демонстрируют спортсмены-парашютисты и рукопашники. Не обошлось и без казусов — купаний в фонтане.

Ранее мы рассказывали историю Дня ВДВ.

Фото: pixabay.com