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Десантники оккупировали фонтан в парке 300-летия
Сегодня, 16:06
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Alena_Zinovieva
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Десантники оккупировали фонтан в парке 300-летия

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В преддверии дня ВДВ некоторые фонтаны в городе отключили.

В четверг, 2 августа, российские десантники отмечают свой профессиональный праздник. День ВДВ в Петербурге в самом разгаре, а это значит, что в фонтанах уже полно вдвшников. В этом году виновники торжества оккупировали фонтан в парке 300-летия, поскольку большинство других правительство Северной столицы отключило. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Сегодняшний праздник начался со сбора десантников на Дворцовой плоащди. После виновники торжества переместились на Марсово поле, а затем в парк 300-летия. Здесь на различных площадках проходит военно-спортивная и концертная программа. Свое мастерство демонстрируют спортсмены-парашютисты и рукопашники. Не обошлось и без казусов — купаний в фонтане.

Ранее мы рассказывали историю Дня ВДВ.

Фото: pixabay.com

Теги: 2 августа , день вдв , десантники , фонтаны
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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