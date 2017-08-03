День ВДВ в России: история и традиции профессионального праздника десантников

В четверг, 2 августа, в России традиционно отмечается День Воздушно-десантных войск. В связи с этим Piter.TV публикует подробную информацию об этом профессиональном празднике.

Кто такие десантники?

В четверг, 2 августа, российские десантники отмечают свой профессиональный праздник — День ВДВ. Эти люди защищают нашу страну с воздуха и ведут боевые действия в тылу. Воздушно-десантные войска состоят из дивизий, бригад, отдельных частей и учреждений.

Первые десантные части появились в 1932 году. Тогда на базе авиадесантного отряда Ленинградского военного округа начали готовить специалистов к борьбе с противником. Спустя год в Белорусском, Украинском, Московском и Приволжском военных округах появились авиационные батальоны особого назначения. К лету 1941 года было укомплектовано пять воздушно-десантных корпусов.

Почему День ВДВ отмечают в России 2 августа?

В этом году десантники будут отмечать свой профессиональный праздник в 88-й раз. По традиции День ВДВ выпадает на 2 августа. Именно в этот день, в 1930-м году, на учениях под Воронежем первые 12 десантников выпрыгнули с парашютами из бомбардировщика ТБ-3.

ВДВ, или "Войска дяди Васи"

Говоря об истории "крылатого десанта", нельзя не рассказать о дяде Васе. Речь идет о Герое Советсткого Союза, военочальнике Василии Маргелове. Этот человек на протяжении 20 лет возглавлял Воздушно-десантные войска. Сами ВДВшники часто расшифровывают аббревиатуру ВДВ как "Войска дяди Васи". Благодаря Маргелову у десантников появились голубые береты и тельняшки. Именно он научил своих подопечных десантироваться внутрь боевой техники.

День ВДВ: традиции праздника

По традиции 2 августа десантники надевают на себя тельняшки и голубые береты и встречаются со своими товарищами в парках и скверах. Кроме того, они разъезжают по улицам на авто с флагами и символикой Военно-десантных войск. Излюбленным местом ВДВшников являются фонтаны. В этот день власти городов пытаются осушить самые большие и охраняют те, что поменьше.

2 августа главные виновники торжества выступают перед публикой, показывая ей оружие и профессиональные приемы. Кроме того, в этот день в российских городах проходят массовые мероприятия, праздничные концерты и мастер-классы по рукопашному бою.

Фото: pixabay.com, Википедия, ВКонтакте / Типичный Десантник