Мэр приграничного города Эль-Пасо объявил чрезвычайное положение из-за мигрантов

Мэр приграничного города Эль-Пасо Оскар Лисер объявил чрезвычайное положение из-за мигрантов. Об этом он заявил на пресс-конференции. Его слова приводит "РИА Новости".
Американский город Эль-Пасо находится на границе с Мексикой. По словам Лисера, на следующей неделе количество мигрантов может увеличиться до шести тысяч человек. Он также отметил, что федеральные партнеры уведомили власти о невозможности справиться с таким потоком.
Также глава Эль-Пасо добавил, что чрезвычайное положение позволит привлечь больше ресурсов для ответа на ситуацию, в том числе на приюты для мигрантов и для обеспечения работы правоохранителей.
Ранее премьер-министр Великобритании объявил об ужесточении правил в отношении мигрантов.
Фото: YouTube / KVIA ABC-7
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