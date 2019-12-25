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Мэр приграничного города Эль-Пасо объявил чрезвычайное положение из-за мигрантов
Сегодня, 10:06
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d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Мэр приграничного города Эль-Пасо объявил чрезвычайное положение из-за мигрантов

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По его словам, на следующей неделе количество мигрантов может увеличиться до шести тысяч человек.

Мэр приграничного города Эль-Пасо Оскар Лисер объявил чрезвычайное положение из-за мигрантов. Об этом он заявил на пресс-конференции. Его слова приводит "РИА Новости".

Американский город Эль-Пасо находится на границе с Мексикой. По словам Лисера, на следующей неделе количество мигрантов может увеличиться до шести тысяч человек. Он также отметил, что федеральные партнеры уведомили власти о невозможности справиться с таким потоком.

Также глава Эль-Пасо добавил, что чрезвычайное положение позволит привлечь больше ресурсов для ответа на ситуацию, в том числе на приюты для мигрантов и для обеспечения работы правоохранителей.

Ранее премьер-министр Великобритании объявил об ужесточении правил в отношении мигрантов.

Фото: YouTube / KVIA ABC-7

Теги: мигранты, оскар лисер, чрезвычайное положение, эль-пасо
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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