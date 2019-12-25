В Сертолово у многоэтажки нашли труп девятиклассника

Мальчик жил в благополучной семье.

Во Всеволожском районе Ленобласти школьник упал с крыши многоэтажного дома.

По информации АН "Оперативное прикрытие", труп 15-летнего девятиклассника был обнаружен 24 декабря около трёх часов дня в Сертолово, у 16-этажного дома в Парковом проезде. По предварительным данным, подросток упал с крыши здания. Перед этим он говорил по телефону с подругой.

Мальчик жил в благополучной семье. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства несовершеннолетнего).

Ранее в Петербурге в квартире на Пархоменко нашли труп 16-летней девушки.

Фото: Piter.tv