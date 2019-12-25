В Петербурге в квартире на Пархоменко нашли труп 16-летней девушки

В Выборгском районе Петербурга нашли тело 16-летней девушки. В причине смерти разбираются следователи.
Труп 16-летней девушки без внешних признаков насильственной смерти был обнаружен днем 23 декабря в коммуналке на улице Пархоменко. Погибшая работала в пункте выдачи заказов и жила с 25-летним молодым человеком.
Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", молодой человек пояснил, что его подруга не общалась с родителями. За день до гибели девушки они были в гостях и пили водку. Когда вернулись домой, девушке стало плохо, она легла спать и больше не проснулась.
Труп направлен в морг для установления причины смерти.
Ранее в квартире на улице Ленина женщина обнаружила тело брата.
Фото: Piter.tv
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