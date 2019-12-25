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В Петербурге в квартире на Пархоменко нашли труп 16-летней девушки
Сегодня, 9:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге в квартире на Пархоменко нашли труп 16-летней девушки

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Она там жила с 25-летним молодым человеком.

В Выборгском районе Петербурга нашли тело 16-летней девушки. В причине смерти разбираются следователи.

Труп 16-летней девушки без внешних признаков насильственной смерти был обнаружен днем 23 декабря в коммуналке на улице Пархоменко. Погибшая работала в пункте выдачи заказов и жила с 25-летним молодым человеком.

Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", молодой человек пояснил, что его подруга не общалась с родителями. За день до гибели девушки они были в гостях и пили водку. Когда вернулись домой, девушке стало плохо, она легла спать и больше не проснулась.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в квартире на улице Ленина женщина обнаружила тело брата.

Фото: Piter.tv

Теги: подростки, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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