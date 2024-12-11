В Гатчине умерла полуторамесячная девочка

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В Гатчине следователи выясняют причину внезапной смерти грудного ребенка. Об этом рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

Карета скорой помощи прибыла в восемь часов вечера 20 января в квартиру на улице Крупской. Медики констатировали смерть полуторамесячной девочки. На теле младенца не выявлено внешних признаков насильственной смерти.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Родителей доставили в Управление МВД, составили протоколы и поместили в камеру. Семья полная, на учете не состоит, есть ещё одна дочь в возрасте 1,5 лет.

Ранее в Выборге умер мужчина, доставленный в полицию с признаками наркотического опьянения.

Фото: pxhere