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В Ржевском лесопарке разместили стрелки-указатели
Сегодня, 10:52
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В Ржевском лесопарке разместили стрелки-указатели

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Таблички содержат информацию о направлениях движения, а также инструкции по действиям в случае, если человек заблудился.

Сотрудники МЧС Петербурга и волонтёры общественной организации "Экстремум" установили стрелки-указатели в участках Ржевского лесопарка, где существует наибольшая вероятность потеряться. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Таблички содержат информацию о направлениях движения, а также инструкции по действиям в случае, если человек заблудился.

Эта деятельность проводится уже не первый год и нацелена на уменьшение количества потерянных людей в лесных массивах, а также на оптимизацию времени их поиска спасательными службами и волонтёрами.

Ранее мы сообщили о том, что на Старорусском проспекте горели семь бытовок.

Фото: Telegram / МЧС Санкт-Петербурга

Теги: ржевский лесопарк, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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