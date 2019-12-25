В Ржевском лесопарке разместили стрелки-указатели

Таблички содержат информацию о направлениях движения, а также инструкции по действиям в случае, если человек заблудился.

Сотрудники МЧС Петербурга и волонтёры общественной организации "Экстремум" установили стрелки-указатели в участках Ржевского лесопарка, где существует наибольшая вероятность потеряться. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Таблички содержат информацию о направлениях движения, а также инструкции по действиям в случае, если человек заблудился.

Эта деятельность проводится уже не первый год и нацелена на уменьшение количества потерянных людей в лесных массивах, а также на оптимизацию времени их поиска спасательными службами и волонтёрами.