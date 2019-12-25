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МЧС: 10 августа в Петербурге местами ожидаются ливни
Сегодня, 14:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

МЧС: 10 августа в Петербурге местами ожидаются ливни

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В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий на выходных. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 10 августа в Санкт-Петербурге местами ожидаются ливни.   

Ранее главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о самом жарком дне в истории города.

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Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)

Теги: ливни, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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