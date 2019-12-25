МЧС: 10 августа в Петербурге местами ожидаются ливни

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий на выходных. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 10 августа в Санкт-Петербурге местами ожидаются ливни.

Ранее главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о самом жарком дне в истории города.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)