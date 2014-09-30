Незнакомец уговорил 10-летнюю петербурженку отправить интимные фото и видео

Материалы дела направлены в компетентные структуры Следственного комитета для дальнейшего разбирательства.

Накануне сотрудники правоохранительных органов получили заявление от 44-летней женщины, проживающей в Калининском районе. Согласно информации "Оперативного прикрытия", женщина сообщила, что обнаружила тревожные обстоятельства, проверив содержание телефона собственной 10-летней дочери.

С 9 по 13 июня текущего месяца ребенок вступил в переписку через популярный мессенджер с незнакомым лицом, которое вынудило девочку присылать собственные откровенные фотографии и видеозаписи.

Материалы дела направлены в компетентные структуры Следственного комитета для дальнейшего разбирательства. Сейчас решается вопрос о возможности возбуждения уголовного дела против злоумышленника.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина совершил развратные действия в отношении нетрезвой женщины и ребенка на Тимуровской.

Фото: Piter.TV