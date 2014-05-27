В Сосновом Бору трое мужчин погибли после употребления незамерзающей жидкости

Еще одна женщина находится в реанимации.

В Сосновом Бору расследуют обстоятельства трагедии, в результате которой погибли трое местных жителей. Еще одна женщина находится в реанимации.

По версии следствия, неустановленный производитель изготовил незамерзающую жидкость, предназначенную исключительно для бытовых нужд. Продукция, не соответствующая требованиям безопасности, попала в розничную продажу. 13 августа 2025 года несколько человек употребили этот состав внутрь, что привело к тяжелому отравлению.

Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье о производстве опасных товаров, повлекшем смерть двух и более человек по неосторожности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Сейчас следователи устанавливают производителя и каналы поставок опасной жидкости, а также все обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы, опрашиваются свидетели и проводится комплекс следственных действий.

Фото: Telegram/ Следком Ленинградской области