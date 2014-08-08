В Сосновом Бору трое мужчин насмерть отравились алкогольным суррогатом

Все трое злоупотребляли алкоголем и вели антиобщественный образ жизни.

Трое жителей Ленобласти отравились насмерть алкогольным суррогатом. Трупы мужчин нашли в гаражном кооперативе в Сосновом Бору. Об этом стало известно "Оперативному прикрытию".

Днём 13 августа сотрудники полиции прибыли в гаражный кооператив "Сосновый Бор-3" на Копорском шоссе по вызову на труп в гараже №16. Там было обнаружено тело 53-летнего местного жителя. У въезда в кооператив также был найден труп 51-летнего жителя Соснового Бора, а позже – труп их 38-летнего приятеля.

Все трое злоупотребляли алкоголем и вели антиобщественный образ жизни. С 11 по 13 августа они распивали неустановленную жидкость красного цвета, которую нашли в мусорном контейнере в гаражном кооперативе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

