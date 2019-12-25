На шоссе Революции покупатель ударил ножом охранника магазина ради 12 плиток шоколада

Ущерб превысил 2 тысячи рублей.

В Петербурге мужчина ударил ножом охранника магазина ради 12 плиток шоколада. Об этом рассказали в прокуратуре Красногвардейского района.

По версии следствия, вечером 12 марта 2024 года 40-летний обвиняемый, находясь в помещении магазина на шоссе Революции, взял с полки 12 плиток шоколада, разложил товар по карманам и попытался пронести мимо кассы.

Охранник магазина заметил, как обвиняемый проносит краденое мимо кассы. Мужчину остановили и повели в комнату охраны, но на пути туда обвиняемый достал перцовку, прыснул её в лицо охранника, а затем дважды ударил ножом в ногу и скрылся с похищенным. Ущерб превысил 2 тысячи рублей.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее петербурженка украла шоколадки из магазина, чтобы перепродать их прохожим.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Stable Diffusion)