  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За неделю нарушения по уборке территорий в Петербурге выявили у 1428 домов
Сегодня, 10:47
184
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

За неделю нарушения по уборке территорий в Петербурге выявили у 1428 домов

0 0

С 29 декабря по 4 февраля инспекторами было проверено 5070 многоквартирных домов.

Главный государственный жилищный инспектор Петербурга Ольга Акацевич  провела проверку работы управляющих компаний в Петродворцовом районе, сообщает пресс-служба Государственной жилищной инспекции.

Целью проверки являлось обеспечение соблюдения управляющими компаниями правил зимней уборки дворовых территорий и крыш многоквартирных домов, а также поддержание надлежащего состояния зданий. В ходе осмотра ряда объектов инспекция выдала рекомендации управляющим компаниям.

С 29 декабря по 4 февраля инспекторами было проверено 5070 многоквартирных домов, находящихся под управлением 39 государственных, 139 частных управляющих организаций и 310 товариществ собственников жилья (ТСЖ) во всех районах города. Нарушения в уборке дворов выявлены в 1428 домах (что составляет 28%), в связи с этим было вынесено 41 предупреждение.

Ранее мы сообщили о том, что за время праздников жилищная инспекция Петербурга проверила более 2 тыс домов.

Фото:  Piter.TV (архив)

Теги: санкт-петербург, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии