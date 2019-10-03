Троллейбус №43 изменит маршрут 29 августа

Изменение в маршруте связано с дорожными работами.

Петербуржцы, выбирая путь, должны быть аккуратны в субботу, 29 августа, потому как троллейбус №43 изменит маршрут.

Это связано с дорожными работами: движение будет перекрыто Индустриальном проспекте у Ириновского проспекта с пяти утра 29 августа до часа ночи 30 августа.

Отмечается, что троллейбус будет идти от конечной станции "Река Оккервиль" по действующей трассе до проспекта Ударников. Далее – по проспектам Ударников, Наставников, улице Потапова, шоссе Революции и по действующей трассе до конечной станции "Площадь Ленина".

Ранее мы писали, что в Петербурге не планируют отказываться от трамваев и троллейбусов ради "чистого неба".

Фото: Piter.TV