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Троллейбус №43 изменит маршрут 29 августа
Сегодня, 14:40
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smirenny

Троллейбус №43 изменит маршрут 29 августа

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Изменение в маршруте связано с дорожными работами.

Петербуржцы, выбирая путь, должны быть аккуратны в субботу, 29 августа, потому как троллейбус №43 изменит маршрут. 

Это связано с дорожными работами: движение будет перекрыто Индустриальном проспекте у Ириновского проспекта с пяти утра 29 августа до часа ночи 30 августа. 

Отмечается, что троллейбус будет идти от конечной станции "Река Оккервиль" по действующей трассе до проспекта Ударников. Далее – по проспектам Ударников, Наставников, улице Потапова, шоссе Революции и по действующей трассе до конечной станции "Площадь Ленина".

Ранее мы писали, что в Петербурге не планируют отказываться от трамваев и троллейбусов ради "чистого неба".

Фото: Piter.TV

Теги: изменение маршрута, троллейбус изменит маршрут
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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