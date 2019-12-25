В Петербурге не планируют отказываться от трамваев и троллейбусов ради "чистого неба"

Это связано с экономическим фактором.

Власти Петербурга не планируют отказываться от трамваем и троллейбусов ради неба без проводов. Об этом заявил председатель председатель Комитета по информатизации и связи Петербурга Станислав Казарин на пресс-конференции в ТАСС, передал корреспондент Piter.TV.

Электрический транспорт является наиболее экономичным. пояснил Казарин.

По его словам, на данный момент вопрос с трамваями и троллейбусами в Петербурге остро не стоит. Изменения возможны с развитием газо-моторного транспорта, но для этого требуется время.

В Москве тем временем от троллейбусов решили постепенно отказаться. В столице останется лишь один троллейбусный маршрут.

Ранее в Смольном рассказали, как собираются очистить Петербург от проводов.

Фото: Piter.TV