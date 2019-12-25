На "Тропе Константина Шестакова" открыли гранитные стелы с именами погибших красноармейцев

В мероприятии приняли участие военнослужащие, волонтеры, представители поисковых отрядов, общественных организаций, ЗакСа Ленобласти, районной администрации, руководство Каменногорского поселения.

В конце прошлой недели на военно-патриотическом маршруте "Тропа Константина Шестакова. Героя Советского Союза" прошло торжественное открытие гранитных стел с именами погибших в этих местах красноармейцев летом 1944 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В мероприятии приняли участие военнослужащие, волонтеры, представители поисковых отрядов, общественных организаций, ЗакСа Ленобласти, районной администрации, руководство Каменногорского поселения.

Сегодня мы выполняем свой долг перед воинами, павшими на выборгской земле в годы Великой Отечественной войны. Увековечить память героев – святая обязанность. Это важно для нас и будущих поколений. Андрей Голобородько, заместитель главы районной администрации

От имени администрации Выборгского района Андрей Голобородько выразил слова благодарности всем, кто сохраняет память героев, сражавшихся и павших за Родину.

Председатель совета общественной организации Анатолий Смольянинов рассказал, что с 24 июня 1944 в этих местах проходили самые ожесточенные бои Выборгской наступательной операции, погибло более пяти тысяч воинов.

Также на мемориале Петровка прошла церемония передачи останков воинов Шота Хачапуридзе и Варлама Паргалава, погибших в начале Великой Отечественной войны. Летом поисковым отрядом "Северный рубеж" в районе поселка Залесье были обнаружены останки 30 бойцов и командиров Красной Армии, погибших в августе 1941 года. По сохранившимся медальонам удалось установить имена двух красноармейцев – уроженцев Грузии. Останки передали Общероссийскому общественному движению по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России". Они отправят их в Москву, а затем в Грузию.

В начале ноября останки 104 красноармейцев предали земле вблизи Кузьминского.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО