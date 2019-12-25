Останки 104 красноармейцев предали земле вблизи Кузьминского

В минувшую субботу на воинском захоронении около поселка Кузьминского (Гончаровское поселение) состоялась торжественно-траурная церемония захоронения останков воинов Красной Армии, погибших в Советско-финляндскую войну 1939-1940 гг. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
В мероприятии приняли участие жители, военнослужащие, молодежь, представители поисковых отрядов, а также районной администрации и местной власти.
Сегодня мы выполняем наш долг. Воины, которые отдали свои жизни ради Родины, должны быть преданы земле со всеми подобающими почестями.
Андрей Симонов, глава администрации Гончаровского поселения
Всего в Гончаровском поселении находятся 18 братских могил бойцов, погибших в годы Советско-финляндской и Великой Отечественной войн.
Мы отдаем последние почести бойцам Красной Армии. Увековечить память героев – святая обязанность. Это важно для нынешнего и будущих поколений.
Александр Корягин, зампредседателя районного комитета по внутренней политике и международным связям
Также он выразил слова благодарности представителям поисковых отрядов за их работу.
Останки 104 бойцов 97-й и 8-й стрелковых дивизий, погибших в районе Раковых озер, были обнаружены у поселка Гранитного весной и летом этого года. По найденным восьми подписанным вещам удалось установить имя одного из бойцов – Яковлева. Зимой поисковики продолжат работу в архивах.
Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы и венки к мемориалу.
Ранее в Выборге состоялась церемония передачи останков лейтенанта Алексея Акулова.
Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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