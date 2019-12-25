В Выборге состоялась церемония передачи останков лейтенанта Алексея Акулова

Он погиб в июне 1944 года на выборгской земле, теперь его останки отправятся на родину – в Тамбовскую область.

В сквере Победы прошла церемония передачи останков лейтенанта Алексея Акулова, погибшего в июне 1944 года на выборгской земле, на родину – в Тамбовскую область. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В мероприятии приняли участие жители Выборга, кадеты, Волонтеры Победы, военнослужащие, поисковики, представители ветеранских организаций, а также администрации Выборгского района и администрации города Рассказово.

Важность сегодняшнего события трудно переоценить. Оно войдет в историю Выборга и Выборгского района. На выборгской земле еще много незахороненных героев и наш долг – с почестями предать земле каждого из них. Валерий Савинов, глава районной администрации

Валерий Савинов выразил благодарность представителям поисковых отрядов за их работу по сохранению и увековечиванию памяти павших в годы Великой Отечественной войны.

Замглавы администрации города Рассказово Тамбовской области Вера Соколова сказала слова признательности администрации Выборгского района и поисковому отряду "Щит", который обнаружил и помог установить имя Алексея Акулова.

Тысячи наших земляков ушли на фронт в годы войны, многие погибли или пропали без вести. И вот впервые для нашего города, благодаря людям, которые неравнодушны к поиску, сохранению памяти и увековечиванию имен героев, через 77 лет возвращается на родину наш земляк. Вера Соколова, замглавы администрации города Рассказово Тамбовской области

Также она рассказала, что имя пропавшего без вести Алексея Акулова вместе с 3600 имен погибших в годы Великой Отечественной войны увековечено на памятных плитах в Рассказово.

Руководитель отряда "Щит" Иван Бабиков передал представителям Тамбовской области осколок от найденного самолета.

Участники торжественной церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к панно "Бессмертный полк".

Ранее в Семиозерье предали земле останки 21 красноармейца.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО