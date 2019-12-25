В Семиозерье предали земле останки 21 красноармейца

В память о павших воинах – защитниках Родины – были произведены оружейные залпы, прошла минута молчания. Затем состоялось возложение венков и цветов.

В субботу на воинском захоронении № 52 в поселке Семиозерье состоялась торжественно-траурная церемония перезахоронения останков воинов Красной Армии, погибших здесь в июне 1944 года. В мероприятии приняли участие жители, военнослужащие, школьники, представители поисковых отрядов, а также ЗакСа Ленобласти и местной власти. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Мы предаем земле останки бойцов, погибших при штурме горы Неприступная или как ее прозвали красноармейцы – "горы смерти. К сожалению, их имен установить не удалось. Алексей Костюченко, глава администрации Полянского поселения

Депутат регионального ЗакСа Павел Коржавых выразил слова благодарности представителям поисковых отрядов за сохранение и увековечивание памяти защитников Отечества, павших в годы Великой Отечественной войны.

В память о павших воинах – защитниках Родины – были произведены оружейные залпы, прошла минута молчания. Затем состоялось возложение венков и цветов.

На воинском захоронении №129 около п. Гаврилово (Гончаровское поселение) 2 октября состоялась торжественно-траурная церемония перезахоронения останков воинов Красной Армии, погибших в Советско-финляндскую войну 1939-1940 гг.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО