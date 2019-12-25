В Выборгском районе перезахоронили останки 66 красноармейцев

В мероприятии приняли участие жители, военнослужащие, молодежь, представители поисковых отрядов, а также районной администрации и местной власти.

На воинском захоронении №129 около п. Гаврилово (Гончаровское поселение) 2 октября состоялась торжественно-траурная церемония перезахоронения останков воинов Красной Армии, погибших в Советско-финляндскую войну 1939-1940 гг. В мероприятии приняли участие жители, военнослужащие, молодежь, представители поисковых отрядов, а также районной администрации и местной власти. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Сегодня мы отдаем последние почести бойцам Красной Армии. Увековечить память героев – наш долг. Имена этих солдат неизвестны, но подвиг их бессмертен. Александр Корягин, заместитель председателя районного комитета по внутренней политике и международным связям

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы и венки к захоронению.

Останки 66 бойцов и командиров Красной Армии были обнаружены поисковыми отрядами "Красный Выборжец", "Озерный" и "Черные бушлаты" в этом году.

Как рассказала глава Гончаровского муниципального образования Марина Блинова, 23 октября состоится церемония захоронения останков красноармейцев, найденных на территории поселения, на братской могиле в районе в поселка Кузьминское.

В прошлом месяце в Высоцке торжественно открыли сквер Победы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО