Тела двух подростков найдены в квартире улице на Софьи Ковалевской

16-летняя девушка и её 17-летний сожитель жили в квартире, доставшейся погибшей от бабушки.

В Петербурге начали проверку после того, как в одной из квартир на улице Софьи Ковалевской обнаружили трупы двух подростков. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 28 мая в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что её 16-летняя дочь и 17-летний сожитель девушки найдены мёртвыми. Подростки жили вместе в квартире, доставшейся погибшей от бабушки. Женщина уточнила, что не могла связаться с дочерью, поэтому решила приехать к ней в гости.

Тела молодых людей были найдены на кровати без признаков насильственной смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в реке Куйвасарь мужчина нашел труп.

Фото: Piter.TV