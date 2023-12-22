Тела двух подростков найдены в квартире улице на Софьи Ковалевской

В Петербурге начали проверку после того, как в одной из квартир на улице Софьи Ковалевской обнаружили трупы двух подростков. Об этом стало известно Piter.TV.
Установлено, что 28 мая в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что её 16-летняя дочь и 17-летний сожитель девушки найдены мёртвыми. Подростки жили вместе в квартире, доставшейся погибшей от бабушки. Женщина уточнила, что не могла связаться с дочерью, поэтому решила приехать к ней в гости.
Тела молодых людей были найдены на кровати без признаков насильственной смерти.
Ранее мы сообщили о том, что в реке Куйвасарь мужчина нашел труп.
Фото: Piter.TV
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