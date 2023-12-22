В реке Куйвасарь мужчина нашел труп

В Волховском районе накануне, 27 мая, в районе деревни Загубье местный житель обнаружил тело. Он нашел труп в реке Куйвасарь. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".
На место случившегося прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда Новая Ладога. Спасатели достали человека из воды, транспортировали на берег погибшего мужчину и передали сотрудникам полиции. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что в Ленобласти подросток случайно отрубил топором палец другу.
Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО
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