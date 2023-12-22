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В реке Куйвасарь мужчина нашел труп
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В реке Куйвасарь мужчина нашел труп

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Тело передали сотрудникам полиции.

В Волховском районе накануне, 27 мая, в районе деревни Загубье местный житель обнаружил тело. Он нашел труп в реке Куйвасарь.  Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО". 

На место случившегося прибыла  дежурная смена поисково-спасательного отряда Новая Ладога. Спасатели достали человека из воды, транспортировали на берег погибшего мужчину и передали сотрудникам полиции. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что в Ленобласти подросток случайно отрубил топором палец другу.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: ленобласть, река куйвасарь, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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