Новые световые инсталляции появятся на улицах Петербурга ко Дню города

В этом году тема конкурса носила название "Пушкин и Петербург" и была посвящена Александру Сергеевичу Пушкину.

В Петербурге ко Дню города на улицах появились новые световые инсталляции. Об этом рассказали в Комитете по энергетике.

Как и в прошлом году, брандмауэрные стены осветят рисунки школьников и студентов – победителей архитектурно-художественного конкурса по изобразительному искусству "Виват, Санкт-Петербург!".

В этом году тема конкурса носила название "Пушкин и Петербург" и была посвящена Александру Сергеевичу Пушкину, 225-летие со дня рождения которого отмечается 6 июня.

Работы победителей конкурса появятся по следующим адресам:

Кроме того, на фасадах домов по 4 адресам появятся изображения поздравительных открыток с фотографиями вечерних панорамных видов Санкт-Петербурга:

Работать проекции будут с 27 мая по 9 июня 2024 года.

В День 321-летия города зажгли факелы Ростральных колонн.

Видео: Комитет по энергетике