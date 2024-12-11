В Невском районе разыскивают стрелка по окнам многоэтажки

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В субботу, 18 января, в полицию Невского района обратилась женщина, проживающая в доме 18 корпус 2 по Рыбацкому проспекту, с заявлением о повреждении окна в её квартире на 24 этаже. Через два дня аналогичная жалоба поступила от её соседки.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, сотрудники полиции установили, что повреждение окон, вероятно, произошло вследствие стрельбы из пневматического пистолета.

В данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция принимает меры для поиска и задержания виновника инцидента.

Ранее мы сообщили о том, что оружие и боеприпасы нашли в гараже на Софийской.

Фото: Piter.TV