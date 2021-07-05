В Петербурге средняя номинальная зарплата составила 115 тыс. рублей

Однако реальные показатели оплаты труда продемонстрировали противоположную динамику.

Согласно данным Петростата, опубликованным в феврале 2025 года, средняя номинальная заработная плата в Санкт-Петербурге достигла суммы свыше 115 тысяч рублей. Статистические данные указывают, что данная величина равнялась 115 253 рублям, тогда как в Ленинградской области средний заработок составлял 85 726 рублей.

Однако реальные показатели оплаты труда продемонстрировали противоположную динамику: в самом Петербурге произошло снижение реальной зарплаты на 0,3% по сравнению с февралем 2024 года, в то время как в Ленобласти наблюдался рост на 6,5%.

Относительно долгов по выплате заработной платы, статистика фиксирует сумму задолженности в размере 28,7 миллионов рублей по состоянию на конец марта 2025 года. По сравнению с предыдущими месяцами объем задолженности вырос на 1,8% с начала февраля 2025-го и в четыре с половиной раза больше, чем в марте 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что число резюме молодых соискателей в Петербурге выросло почти на 50%.

Фото: Pxhere