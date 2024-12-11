Спрос на отечественные корма для животных растет в Петербурге

Петербург и Ленинградская область входят в число лидеров по объему продаж зоотоваров.

В Петербурге продолжается рост спроса на товары для домашних животных, особенно популярны стали российские корма. Согласно данным сервиса "Чек Индекс", в прошлом году количество покупок товаров для животных на онлайн-платформах выросло на 18%, а средний чек увеличился на 3%, достигнув отметки в 5066 рублей. Онлайн-продажи составляют уже почти треть от общего объема продаж в штуках. В традиционных зоомагазинах покупатели приобретали на 2% больше товаров, чем годом ранее, при этом средний чек составил 2974 рубля, что на 11% выше предыдущего показателя, сообщает "Деловой Петербург".

Петербург и Ленинградская область входят в число лидеров по объему продаж зоотоваров. В отчете "Чек Индекс" подчеркивается растущая роль отечественных производителей, особенно в сегменте кормов. Помимо этого, высоким спросом пользуются наполнители для зоотуалетов, ветеринарные препараты, средства по уходу за животными, игрушки и декоративные аксессуары.

Пресс-служба Ozon сообщила, что за первые 11 месяцев 2024 года спрос на зоотовары среди жителей Санкт-Петербурга увеличился на 56% в денежном эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Чаще всего горожане покупают наполнители для туалета, продажи которых выросли на 61% в денежном выражении, и корма для своих питомцев, показавшие прирост на 57%. Ассортимент кормов на платформе Ozon за последний год увеличился практически в полтора раза благодаря новым линейкам продукции с улучшенными составами и специализированным назначением.

На Wildberries продажи зоотоваров в Санкт-Петербурге в прошлом году поднялись на 36%, при этом средний чек остался практически неизменным, увеличившись лишь на 1,15%. Средний чек на "фермерский корм" подскочил на 26%, хотя его доля в общей массе кормов остается небольшой. Продажи сухого корма выросли на 25%, несмотря на незначительное снижение среднего чека на 0,5%. Что касается влажных кормов, их оборот увеличился на 42%, а средний чек — на 9%.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге вырос спрос на антидепрессанты.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)