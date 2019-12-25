C начала года работодатели Петербурга разместили более 20 тысяч . вакансий в сфере медицины

Наиболее остро ощущается дефицит врачебных кадров: с начала 2025 года опубликовано более 8,8 тысяч вакансий, что составляет 43% от общего числа предложенных позиций в секторе здравоохранения.

Санкт-Петербургские работодатели опубликовали более 20 тысяч вакансий в медицинской и фармацевтической сферах с начала 2025 года, сообщается на портале hh.ru.

Во всероссийском масштабе количество открытых позиций в данной отрасли увеличилось на 2% с начала года, общее число объявлений составило 220 тысяч. Наблюдается устойчивый рост потребности в медицинских кадрах и в нашем регионе: только за первый полугодовой цикл размещено более 20 тысяч вакансий. Таким образом, популярность медицинского персонала в Петербурге повысилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда предлагалось около 17 тысяч вакантных должностей.

Наиболее остро ощущается дефицит врачебных кадров: с начала 2025 года опубликовано более 8,8 тысяч вакансий, что составляет 43% от общего числа предложенных позиций в секторе здравоохранения. За ними следуют позиции младшего медицинского персонала (около 4 тысяч вакансий, доля 26%), далее располагаются должности лаборантов и ассистентов врача (по 5% каждая категория).

Особенно резко увеличился спрос на сотрудников некоторых специальностей: число вакансий для лаборантов выросло на 98% по сравнению с предыдущим годом, для руководителей клиник — на 75%, а специалисты по сертификации требуются теперь на 44% чаще.

Средний размер заработной платы, предлагающийся кандидатам в объявлениях по медицинским направлениям в России, составил 78 тысяч рублей, увеличившись на 16% по отношению к уровню предыдущего года.

В Петербурге средняя заработная плата работников здравоохранения за тот же период выросла на 14% и достигает 80,5 тысяч рублей.

Самые высокие доходы в городе получают главные врачи — в среднем они зарабатывают не меньше 120 тысяч рублей ежемесячно. Далее идут медицинские представители с уровнем зарплаты около 111 тысяч рублей, и третьими по величине доходов являются практикующие врачи с окладом порядка 100 тысяч рублей. Зарплата ассистентов врачей и ветеринаров заметно прибавила в динамике — у ассистентов увеличение произошло на 17% (до 75 тысяч рублей), у ветеринаров — на 15% (до 80 тысяч рублей).

Профессиональные направления, относящиеся к медицине, продолжают оставаться одними из наиболее дефицитных. Из пятнадцати наиболее острых дефицитов кадров в Питере значительную долю занимают медики: провизоры-фармацевты (соотношение вакансий и резюме — 1,7), врачи (2), медсестры и медбратья (2,4), а также медицинские представители (3,5).

Эта тенденция сохраняется стабильно высоким спросом на протяжении последнего года. Для справки: нормальной считается конкуренция, когда на каждую открытую позицию приходится от четырёх до восьми откликов кандидатов, пояснили авторы пресс-релиза.

Ранее стали известны самые перспективные сферы для карьерного роста по мнению петербуржцев.

Фото: Piter.TV