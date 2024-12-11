Список растений для озеленения Петербурга предложили обновить с учетом климатических изменений

В настоящее время серьезной проблемой являются поражения ясеней ясеневой златкой и различными грибковыми заболеваниями.

Ведущий агроном Ботанического сада Петра Великого при Ботаническом институте им. В. Л. Комарова РАН Александра Волчанская подчеркнула необходимость обновления списка растений, используемых для озеленения Петербурга с учетом изменений климата. Она считает, что пересмотр ассортимента растений должен проводиться на государственном уровне, с участием производителей посадочного материала, ботанических садов и органов государственной власти. Необходимо пересмотреть нормативы и список разрешенных растений для городских территорий, принимая во внимание распространение болезней и вредителей.

Этот вопрос особенно важен, так как город уже понес значительные потери среди вязов, составлявших четверть всех зеленых насаждений. В настоящее время серьезной проблемой являются поражения ясеней ясеневой златкой и различными грибковыми заболеваниями.

В качестве замены Волчанская предлагает использовать разнообразные виды хвойных деревьев, устойчивых к воздействию дыма и газов, а также различные сорта чубушников и сиреней. Эти растения обладают большей адаптацией к современным городским условиям и изменениям климата.

Ранее мы сообщили о том, что фестиваль "Оттепель чувств" проходит в Ботаническом саду.

Фото: ВКонтакте/ Василий Пониделко (архив)