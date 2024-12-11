Фестиваль "Оттепель чувств"проходит в Ботаническом саду

Первые дни весны не радуют теплом, но в павильоне "Зеленый домик" царит настоящая весна.

Несмотря на снег на улицах, в Ботаническом саду Петра Великого уже наступила весна. С 21 февраля по 9 марта там проходит фестиваль "Оттепель чувств", где посетителей ждут сотни тюльпанов, произведения петербургских художников, ароматы первых весенних цветов и тропические растения, пишет "Петербургский дневник".

Первые дни весны не радуют теплом, но в павильоне "Зеленый домик" Ботанического сада царит настоящая весна. Там представлена экспозиция "Сиреневая терапия", где посетители могут полюбоваться разнообразием цветов, включая тюльпаны, примулы, мускари, нарциссы и пролески. Особое внимание привлекают редкие виды тюльпанов, такие как "Королева ночи" и попугайные тюльпаны, чьи лепестки напоминают перья экзотических птиц.

Фестиваль приурочен ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. В этом году представлено 70 сортов тюльпанов и 10 сортов сирени. Павильон украшен картинами петербургских художников, в частности работами Елены Перминовой, изображающими пионы и сирень, а также натюрмортами Валерии Перминовой в стиле голландской школы. Отдельно представлена фотовыставка редких сортов сирени от творческой группы "Русская сирень".

Одним из значимых событий фестиваля стала презентация двух новых сортов сирени, выведенных в самом ботаническом саду. Благодаря усилиям ведущего агронома Владимира Михайловича Рейнвальда, куратора коллекции "Сад непрерывного цветения", были созданы и описаны сорта "Мирный рассвет" и "Сорт памяти профессора Родионенко".

Посетители также могут насладиться видом первоцветов, таких как примулы, белоцветники, пролески, белые мускари и фиолетовые хионодоксы, которые вскоре будут пересажены в парк. Сотрудники БИН РАН называют это явление "цветочными коврами", когда разные цветы создают непрерывное полотно расцветших растений.

Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург