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На реке Свирь спасли рыбака со спущенной лодкой
Сегодня, 9:51
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На реке Свирь спасли рыбака со спущенной лодкой

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Для оказания помощи рыбаку была направлена дежурная смена поисково-спасательного отряда Лодейного Поля.

Специалисты Ленинградской области провели спасательную операцию на реке Свирь, оказав помощь рыбаку.

Как сообщает Аварийно-спасательная служба региона в своем телеграм-канале, накануне поступил сигнал от мужчины, который ловил рыбу на реке Свири вблизи деревни Заостровье.

Мужчина сообщил, что его лодку начало спускать, и он не мог самостоятельно добраться до берега. Для оказания помощи рыбаку была направлена дежурная смена поисково-спасательного отряда Лодейного Поля. Спасатели успешно эвакуировали мужчину на берег к его автомобилю.

Ранее спасатели помогли собаке, которая провалилась в траншею в Тосно.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО 

Теги: аварийно-спасательная служба ло, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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