На реке Свирь спасли рыбака со спущенной лодкой

Для оказания помощи рыбаку была направлена дежурная смена поисково-спасательного отряда Лодейного Поля.

Специалисты Ленинградской области провели спасательную операцию на реке Свирь, оказав помощь рыбаку.

Как сообщает Аварийно-спасательная служба региона в своем телеграм-канале, накануне поступил сигнал от мужчины, который ловил рыбу на реке Свири вблизи деревни Заостровье.

Мужчина сообщил, что его лодку начало спускать, и он не мог самостоятельно добраться до берега. Для оказания помощи рыбаку была направлена дежурная смена поисково-спасательного отряда Лодейного Поля. Спасатели успешно эвакуировали мужчину на берег к его автомобилю.