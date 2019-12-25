В Лодейном Поле спасатели помогли собаке выбраться из мусорного контейнера

Установить владельца собаки не представилось возможным.

В Лодейном Поле (Ленинградская область) сотрудниками аварийно-спасательной службы была оказана помощь собаке, попавшей внутрь мусорного контейнера.

Информация об инциденте поступила в службу спасения 27 мая, согласно сообщению, размещенному в официальном Telegram-канале аварийно-спасательной службы региона.

Животное было благополучно извлечено спасателями из контейнера и отпущено на свободу. Однако установить владельца собаки не представилось возможным.

Ранее мы сообщили о том, что за неделю спасатели выезжали на помощь жителям Ленобласти 123 раза. Основная масса заявок касалась ликвидации возгораний. Согласно данным комитета правопорядка и безопасности региона, пожарные подразделения осуществляли выезд на места происшествия 93 раза для оперативного устранения огня. Спасатели, в свою очередь, откликнулись на 24 поступивших сигнала. Особое внимание уделяется операциям на водоемах: в указанный период проведено четыре поисковых мероприятия, в результате которых зафиксировано три случая гибели людей.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти