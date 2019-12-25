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За неделю спасатели выезжали на помощь жителям Ленобласти 123 раза
Сегодня, 10:21
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За неделю спасатели выезжали на помощь жителям Ленобласти 123 раза

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Особое внимание уделяется операциям на водоемах.

Специалисты спасательной службы и пожарной охраны Ленинградской области в период с 19 по 25 мая получили и обработали 123 обращения за помощью. Основная масса заявок касалась ликвидации возгораний.

Согласно данным комитета правопорядка и безопасности региона, пожарные подразделения осуществляли выезд на места происшествия 93 раза для оперативного устранения огня. Спасатели, в свою очередь, откликнулись на 24 поступивших сигнала.

Особое внимание уделяется операциям на водоемах: в указанный период проведено четыре поисковых мероприятия, в результате которых зафиксировано три случая гибели людей.

Ранее мы сообщили о том, что капремонт моста через Липовскую протоку завершат до конца года. Подрядчиком предусмотрена замена существующих ограждений на современные барьерные конструкции, расширение площади одного из тротуаров, оборудование дополнительной пешеходной дорожки и строительство современной автобусной остановки. Транспортное движение по объекту организовано в реверсивном порядке.

Фото:  Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: аварийно-спасательная служба ленобласти, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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