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Коммунисты устроят протестную акцию на площади Ленина
Сегодня, 11:26
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nastya960

Коммунисты устроят протестную акцию на площади Ленина

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Особое внимание на митинге планируется уделить проблеме обвала курса рубля и росту цен в магазинах.

Смольный согласовал петербургскому отделению КПРФ митинг "в защиту конституционных и социально-экономических прав граждан. Об этом сообщил ЗАКС.ру со ссылкой на первого секретаря горкома компартии Ольгу Ходунову.

Акция запланирована на 17 марта, проводить её будут в 19:00 на площади Ленина. Особое внимание на митинге планируется уделить проблеме обвала курса рубля и росту цен в магазинах.

Ольга Ходунова заявила, что народ фактически обеднел и все соцобязательства, которые декларирует власть, мизерны в связи с неэффективностью политики.

Ранее градозащитники подали губернатору резолюцию в защиту СКК.

Фото: ВКонтакте/Вежливые Люди, Гражданка | Калининский район СПб

 

 

Теги: акция, коммунисты, площадь ленина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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