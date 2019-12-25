Коммунисты устроят протестную акцию на площади Ленина

Особое внимание на митинге планируется уделить проблеме обвала курса рубля и росту цен в магазинах.

Смольный согласовал петербургскому отделению КПРФ митинг "в защиту конституционных и социально-экономических прав граждан. Об этом сообщил ЗАКС.ру со ссылкой на первого секретаря горкома компартии Ольгу Ходунову.

Акция запланирована на 17 марта, проводить её будут в 19:00 на площади Ленина. Особое внимание на митинге планируется уделить проблеме обвала курса рубля и росту цен в магазинах.

Ольга Ходунова заявила, что народ фактически обеднел и все соцобязательства, которые декларирует власть, мизерны в связи с неэффективностью политики.

Ранее градозащитники подали губернатору резолюцию в защиту СКК.

Фото: ВКонтакте/Вежливые Люди, Гражданка | Калининский район СПб