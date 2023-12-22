В Петербурге за зиму было принято 3 млн 115 тысяч кубометров снежных масс

"Снежные" пункты Санкт-Петербурга 15 апреля завершили свою работу.

"Снежные" пункты Санкт-Петербурга 15 апреля завершили свою работу до следующего зимнего сезона, сообщили в "Водоканале".

В этом сезоне работали 18 сооружений: 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов.

Зимой 2023-2024 на 18 "снежных" пунктах было принято 3 млн 115 тысяч кубометров снежных масс: 2,3 млн "кубов" расплавлены на снегоплавильных пунктах, а еще 800 тысяч складировались на снегоприемных пунктах.

Рекордсменами стали ССП на Мебельной улице (около 450 тыс. кубометров) и Кушелевской дороге (более 292 тыс. кубометров), а также стационарный снегоприемный пункт на Взлетной ул. (около 294 тыс. кубометров).

Сейчас на стационарных снегоприемных пунктах проводится рыхление снежных масс. Такой комплекс работ необходим, чтобы ускорить процесс снеготаяния. Затем с территорий СИСП будет вывезен оставшийся песок и мусор, а сами сооружения подготовят к следующей зиме.

Система автоматического определения мусора тестируется во дворах Петербурга.

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Фото: Telegram/ Комитет по энергетике