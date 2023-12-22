Система автоматического определения мусора тестируется во дворах Петербурга

Информация о обнаруженных нарушениях будет передана в АПК "Безопасный город" и контролирующие органы для оперативного устранения.

В Петербурге тестируют систему автоматического определения мусора. Система нейросетей работает в реальном времени. Она обрабатывает видео с камер и автоматически определяет различные нарушения: неубранный снег, граффити, нелегальную рекламу, переполненные мусорные контейнеры, ямы на дорогах и т. д. Все зафиксированные нарушения поступают в специализированный комплекс "Безопасный город" с подробной информацией: фотографиями, геопозицией и метаданными. Об этом рассказал директор ГКУ "Городской мониторинговый центр" Роман Борисенко в беседе с "Петербургским дневником".

Борисенко добавил, что установка дополнительных видеокамер для выявления нарушений в сфере городского благоустройства не потребуется, так как в городе u уже работает более 92 тыс. камер, из которых 20 тыс. являются стационарными и будут подключены к специальному программному обеспечению системы видеоаналитики городского масштаба в области благоустройства и ЖКХ.

Информация о обнаруженных нарушениях будет передана в АПК "Безопасный город" и контролирующие органы для оперативного устранения. Такое решение позволит не только обеспечить безопасность придомовой территории, но и контролировать снег, ямы на дорогах, своевременный убор мусора, график уборки территорий и обеспечить сохранность объектов благоустройства.

Ранее мы сообщили о том, что в начале лета 2024 года в Петербурге снова обустроят сады-трансформеры.

Фото: СПб ГКУ "Городской мониторинговый центр"