В начале лета 2024 года в Петербурге снова обустроят сады-трансформеры

Жители города смогут снова насладиться садом-трансформером на Синем мосту возле здания Законодательного собрания, а также в Кронштадте. Кроме того, подобный сад появится на Московской площади.

В текущем году в Петербурге снова будут обустроены сады-трансформеры. Они будут расположены в Адмиралтейском, Кронштадтском и Московском районах города. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщил председатель комитета по благоустройству города Василий Пониделко.

Чиновник уточнил, что такая работа требует большой ответственности. Сады-трансформеры создаются в самых живописных местах города: пока не планируется увеличивать их количество в различных районах. Однако в этом году жители Петербурга смогут снова насладиться садом-трансформером на Синем мосту возле здания Законодательного собрания города, а также в Кронштадте. Кроме того, подобный сад появится на Московской площади.

Пока нет точной информации о дате открытия садов-трансформеров в городе, так как все зависит от проведения конкурсов на выбор подрядчиков. Предположительно, работы запланированы на май - начало июня.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге началась акция по посадке деревьев жителями города.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга