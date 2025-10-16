Сотрудница салона сотовой связи в Бокситогорске "сливала" данные абонентов кураторам с Украины

Всего были переданы сведения 11 абонентов за вознаграждение в 3 тыс. рублей за каждого.

Полицейские уличили 21-летнюю сотрудницу салона сотовой связи в Бокситогорске в "сливе" данных абонентов. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В сентябре девушка, являясь специалистом офиса продаж на улице Металлургов, фотографировала экран монитора с выведенными на него абонентскими номерами и через мессенджер передавала их кураторам с Украины за деньги. С целью конспирации фигурантка использовала учетную запись начальницы.

Всего были переданы сведения 11 абонентов за вознаграждение в 3 тыс. рублей за каждого. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Видео, фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти