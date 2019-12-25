Скончался актер из сериала "Улица разбитых фонарей" Олег Огий

Прощание и отпевание состоятся 24 июня в 14:00 в Церкви Святых Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице.

Актёр, театральный режиссёр и художник Олег Огий скончался. Об этом сообщил его приёмный сын, актёр, продюсер и телеведущий Александр Малич в социальных сетях.

Малич также уточнил, что прощание и отпевание состоятся 24 июня в 14:00 в Церкви Святых Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице.

Олег Огий родился 6 сентября 1956 года. В 1980 году он окончил ЛГИТМиК. Он снялся более чем в 30 фильмах и сериалах, включая такие проекты, как "Агент национальной безопасности", "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Бандитский Петербург", "Литейный", "Морские дьяволы" и "Дорожный патруль".

Ранее мы сообщили о том, что рок-продюсера Андрея Тропилло похоронили на Смоленском кладбище.

Фото: Telegram / Горячая Культура | Александр Малич