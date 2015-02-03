В Петербурге за март построено более 2,4 тысячи новых квартир

Больше всего жилой площади сдано в Приморском районе.

В марте 2025 года в Санкт-Петербурге было введено в эксплуатацию 141 здание, что обеспечило прирост жилфонда на 115 663,8 квадратных метров. Всего в новых домах появилось 2 453 квартиры. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Инфографика: портал "Строительный Петербург"

Больше всего жилой площади сдано в Приморском районе — здесь построен крупный многоквартирный дом на 968 квартир. Его площадь составляет более 43 тыс. кв. м. На втором месте по объемам ввода — Колпинский район, где два дома обеспечили прирост на 1 150 квартир и более 41 тыс. кв. м. В Пушкинском районе сдан дом на 198 квартир, его площадь — свыше 7 тыс. кв. м.

Инфографика: портал "Строительный Петербург"

Вместе с жильем в городе появились и новые социальные объекты: в эксплуатацию переданы два детских сада, рассчитанные на 110 и 105 мест соответственно, а также поликлиника и научно-производственный комплекс.

В поселке Шушары завершено строительство новой школы, рассчитанной на 825 детей. Образовательное учреждение, возведенное группой компаний "КВС", получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Уже в сентябре ученики сядут за парты.

Фото: Piter.tv