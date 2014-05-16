В Шушарах открывается современная школа на 825 учеников

Уже в сентябре ученики сядут за парты в просторных, оборудованных по последнему слову классов.

В поселке Шушары завершено строительство новой школы, рассчитанной на 825 детей. Образовательное учреждение, возведенное группой компаний "КВС", получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Уже в сентябре ученики сядут за парты в просторных, оборудованных по последнему слову классов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Трехэтажное здание разместилось по адресу: ул. Нины Петровой, д. 6, к. 2, стр. 1. В нем организованы 33 класса, актовый зал почти на 500 мест, спортивные и учебные помещения, а также мастерские и специализированные кабинеты. Для учеников начальной школы предусмотрен отдельный вход и блок, что повышает уровень комфорта и безопасности.

Во дворе оборудован большой стадион, беговые и игровые площадки, а также зона с полосой препятствий. Кроме того, предусмотрены участки для отдыха и школьных мероприятий.

Новая школа не только обеспечит жителей Шушар качественным образованием, но и станет одним из важных элементов развития района. В скором времени объект будет передан городу и начнет полноценную работу.

Фото: портал "Строительный Петербург"