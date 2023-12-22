Штрафы за нарушение условий целевого обучения в вузах введут в Петербурге

Депутаты также предлагают усовершенствовать систему гарантий исполнения таких договоров.

В среду, 13 марта, петербургские депутаты приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы за нарушение условий целевого обучения в вузах за счет городского бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа Северной столицы.

Депутаты также предлагают усовершенствовать систему гарантий исполнения таких договоров. Конкретно речь идёт о случаях, когда заказчик отказывает в трудоустройстве гражданину, принятому на целевое обучение, или сам молодой специалист уходит от выполнения обязательств по отработке согласованного срока, также под санкции попадает расторжение договора в одностороннем порядке.

Определение размера штрафа и его зачисления в бюджет будет возложено Смольный.

Ранее ЗакС Петербурга отклонил поправку о выплате 3 млн рублей за рождение тройняшек.

Фото: Piter.TV