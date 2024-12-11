Петербуржец отделался предупреждением от судьи за оскорбление в мессенджере

По постановлению прокуратуры петербуржец привлечен к ответственности за оскорбление в мессенджере. Подробности рассказала прокуратура Центрального района провела проверку по обращению об оскорблении.
Установлено, что утром 2 ноября 2024 года в одном из популярных мессенджеров заявителю пришло сообщение, которое содержало нецензурные выражения, оскорбляющие его честь и достоинство.
Была установлена личность оскорблявшего, в отношении него прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.
Постановлением мирового судьи оскорблявший был признан виновным и ему назначено административное наказание в виде предупреждения.
Ранее жительница Петергофа заплатила штраф за оскорбление врача.
Фото: unsplash (Luis Villasmil)
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