  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Калининском районе в рамках акции "Сад Памяти" высадили 10 елей
Сегодня, 17:13
168
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Калининском районе в рамках акции "Сад Памяти" высадили 10 елей

0 0

Мероприятие было посвящено подвигу военных журналистов.

В Калининском районе Петербурга в память о погибших в Великой Отечественной войне высадили 10 елей. Акция "Сад Памяти" посвящена подвигу военных журналистов, пишет 23 мая телеканал "Санкт-Петербург"

В годы войны корреспонденты часто рисковали жизнью при выполнении редакционных заданий. В мероприятии поучаствовали все желающие горожане. Всего посадят свыше 6 тыс. деревьев и кустарников. 

В годы Великой Отечественной войны более 10 тыс. журналистов ушли на фронт: наравне со всеми остальными они приближали победу. Каждый шестой из них погиб.

Михаил Асташкевич, главный редактор газеты "На страже Родины" 

"Сад Памяти" – экологический аналог "Бессмертного полка".

Ранее мы рассказывали о том, что в Московском районе на маршрутах №№43 и 45 курсируют трамваи "Улицы Победы". Транспортные средства "Улица Типанова" и "Улица Гастелло" получили дизайн с портретами героев СССР. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: ели, сад памяти
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии