В Калининском районе в рамках акции "Сад Памяти" высадили 10 елей

Мероприятие было посвящено подвигу военных журналистов.

В Калининском районе Петербурга в память о погибших в Великой Отечественной войне высадили 10 елей. Акция "Сад Памяти" посвящена подвигу военных журналистов, пишет 23 мая телеканал "Санкт-Петербург".

В годы войны корреспонденты часто рисковали жизнью при выполнении редакционных заданий. В мероприятии поучаствовали все желающие горожане. Всего посадят свыше 6 тыс. деревьев и кустарников.

В годы Великой Отечественной войны более 10 тыс. журналистов ушли на фронт: наравне со всеми остальными они приближали победу. Каждый шестой из них погиб. Михаил Асташкевич, главный редактор газеты "На страже Родины"

"Сад Памяти" – экологический аналог "Бессмертного полка".

Ранее мы рассказывали о том, что в Московском районе на маршрутах №№43 и 45 курсируют трамваи "Улицы Победы". Транспортные средства "Улица Типанова" и "Улица Гастелло" получили дизайн с портретами героев СССР.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"